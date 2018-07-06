قال مالك منتجع في جنوب إفريقيا يوم الخميس إن الأسود التهمت اثنين على الأقل من صيادي وحيد القرن في محمية للصيد.
واكتشف حارس يصطحب زوارا في رحلة وجود أشلاء بشرية قرب مجموعة من الأسود في محمية سيبويا للصيد في إقليم إيسترن كيب مساء يوم الثلاثاء.
أسود تفترس صيادي وحيد القرن في جنوب إفريقيا
قال مالك منتجع في جنوب إفريقيا يوم الخميس إن الأسود التهمت اثنين على الأقل من صيادي وحيد القرن في محمية للصيد.
واكتشف حارس يصطحب زوارا في رحلة وجود أشلاء بشرية قرب مجموعة من الأسود في محمية سيبويا للصيد في إقليم إيسترن كيب مساء يوم الثلاثاء.
وقال نيك فوكس مالك سيبويا "نشتبه في مقتل اثنين.. ربما ثلاثة".
وعثرت الشرطة ووحدة مكافحة الصيد الجائر فيما بعد على فأس وثلاثة أزواج من الأحذية وقفازات. وسُمعت الأسود وهي في حالة هياج في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي.
وقال فوكس "اعتقدنا أنهم صيادون لوحيد القرن لكن وجود الفأس أكد الأمر... يستخدمون البندقية لإطلاق النار على الحيوان والفأس لفصل القرن".
ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر من 80 بالمئة من أعداد وحيد القرن الموجودة بالعالم التي تتناقص بسبب الصيد الجائر لصالح مشترين في فيتنام والصين حيث يستخدم قرن هذا الحيوان كمكون في أدوية تقليدية.
وقتل أكثر من ألف حيوان من وحيد القرن في جنوب إفريقيا العام الماضي.
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