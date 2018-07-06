فيديو: شارع يبتلع سيارة في أمريكا

حادث غريب في الولايات المتحدة، في مينيسوتا على وجه التحديد، حيث تفاجأ سائق في السادسة عشر من عمره بنفسه على وشك السقوط مع سيارته في حفرة عميقة، تشكلت نتيجة سقوط أمطار غزيرة.
مقطع فيديو تم تصويره يوم 3 يوليو / تموز بواسطة طائرة صغيرة تظهر فيها السيارة عالقة رأسا على عقب في الحفرة حيث يمكن مشاهدة ما يشبه بالنهر الصغير في أسفلها.
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وبحسب وسائل اعلام محلية فإن السائق لم يصب بأذى حيث تمكن من الخروج من السيارة، ويذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ في المدينة بسبب توقع أمطار غزيرة خلال الأيام القادمة، وهو ما قد يؤدي إلى ضرر بالممتلكات الخاصة والعامة، ويشكل خطرا على حياة الناس.