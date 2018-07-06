اعتقال 271 جنديا على صلة بغولن في تركيا

قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال 271 جنديا في عملية استهدفت أنصار رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة قبل عامين، ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقال تلفزيون (تي.آر.تي خبر) إن عملية بدأت في عشرات الأقاليم للقبض على جنود على صلة بعناصر شبكة غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت صحيفة ستار أن معظم الذين يواجهون الاعتقال جنود في الخدمة ومن بينهم عشرة برتبة كولونيل، وهناك أيضا جنرال متقاعد بين المشتبه بهم. وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب في مدينة اسطنبول بدأت العملية الساعة الخامسة صباح هذا الجمعة تقريبا.
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وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس آذار إن مثل هذه العمليات تحدث بصورة متكررة منذ محاولة الانقلاب وإن السلطات التركية ألقت القبض على نحو 160 ألفا وأقالت نفس العدد تقريبا من وظائفهم العامة منذ ذلك الحين.