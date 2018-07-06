شاهد: شلالات النهر الأصفر في الصين

بعد فتح بوابة في سد شياولانغدي، انطلقت المياه كسيول جارفة، تحولت إلى أمواج عالية وصل ارتفاعها إلى المئة متر، منظر يجذب الكثير من السياح في هذا الموسم السنوي، حيث تنظم رحلات خصيصا في هذه الفترة من السنة لرؤية هذا المنظر.
السد الذي شيد في مقاطعة هينان وسط الصين يعمل على تنظيم تدفق المياه في النهر، أما البحيرة خلف السد فتظهر كبحر وسط سهل في هذه المنطقة، يسمونه النهر الأصفر، وفي الثالث من يوليو / تموز تتم فتح بوابات في السد البالغ ارتفاعه 160 مترا، للتنفيس عن السد.
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ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المائية الشاملة ولها وظائف عديدة كالتقليل من تراكم الأتربة والطين، والحد من الفيضانات، وتوليد الطاقة.