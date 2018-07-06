شاهد: مثليون يشاركون في سباق "الكعب العالي" في مدريد

شارك العشرات من الأشخاص الذين يرتدون الأحذية ذات الكعب العالي والأزياء الملونة يوم أمس الخميس، في "سباق الكعب العالي السنوي" في العاصمة الإسبانية، مدريد، على هامش احتفالات "فخر المثليين" التي تقام كل سنة في البلاد.
واستخدم المشاركون الشرائط اللاصقة من أجل تثبيت الأحذية في أقدامهم قبل الركض. وشارك في السباق أشخاص من مختلف أنحاء العالم فيما نال الفائزون جوائز بلغت قيمتها 750 يورو أحياناً.
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وقال بعض المشاركين إنهم شعروا بالفخر بسبب مشاركتهم في السباق وأن على الجميع أن يكونوا أحراراً في خياراتهم. وتعدّ مسابقة الركض أحد النشاطات التي يتم تنظيمها سنوياً على هامش احتفالات "فخر المثليين" التي تقام بين الثامن والعشرين من حزيران / يونيو إلى الثامن من تموز / يوليو.