شاهد: حارس مرمى المنتخب الروسي في حديقة الحيوان

استقبلت حديقة الحيوان الدولية في موسكو ضيفا جديدا من فصيلة نسور السهوب النادرة. المثير في الأمر هو أن العاملين في الحديقة أطلقوا على الزائر الجديد اسم حارس المرمى الروسي، إيغور أكينفييف، تعبيرا عن شكرهم لمهاراته الكورية التي أبرزها جليا في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الإسباني. إذ تصدى الحارس إلى ركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-3 لصالح المنتخب الروسي، على الرغم من تعادلها في الوقت الأصلي 1-1.
وتجوب نسور السهوب جنوب شرق أوروبا ووسط آسيا، في شهور الحر، وإفريقيا في الشتاء. ويرجع موطن هذه النسور إلى روسيا، وغيرها من الدول القريبة. وستلعب روسيا أمام كرواتيا في ربع النهائي يوم السبت 7 يوليو في سوتشي.