مقتل 16 شخصاً وفقدان أكثر من خمسين بسبب الفيضانات في اليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) يوم السبت إن ما لا يقل عن 50 شخصاً فقدوا مع تعرض غرب اليابان ووسطها لأمطار غزيرة أودت بحياة 16 شخصاً.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات خاصة بشأن الأحوال الجوية في أربع مقاطعات غرب جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وحثت على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والرياح العاتية وسط ما وصفته بأمطار "تاريخية".
وأضافت الهيئة أن كميات الأمطار التي شهدتها بعض المناطق "غير مسبوقة" حيث بلغت كمية المتساقطات فيها نحو 62 بالمئة من المعدل السنوي العام.
وقال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن نحو 48 ألف فرد من الشرطة والإطفاء وقوة الدفاع الذاتي اليابانية استجابوا لأكثر من مئة بلاغ عن انهيارات أرضية ونداءات أخرى للنجدة.
وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إنه بحلول صباح السبت صدرت أوامر لأكثر من 1.6 مليون شخص بمغادرة منازلهم وسط مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أخرى مع توجيه نصائح لنحو 3.1 مليون شخص آخرين بالمغادرة.
أيضاً على موقع يورونيوز:
- فيديو: شارع يبتلع سيارة في أمريكا
- ارتفاع عدد قتلى القارب الغارق في تاليلاند إلى 27 قتيلا
- صور جوية تظهر نشاطاً مستمراً لبركان كيلاويا في هاواي
وتأثرت بعض وسائل النقل في جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان. وقالت وكالة كيودو للأنباء إن أتربة ومخلفات الانهيارات الأرضية غطت أجزاء واسعة من الطريق السريع في شمال الجزيرة.