السجن 8 سنوات للبنانية بسبب بث شائعات والتعدي على الأديان

أصدرت محكمة جنح مصر الجديدة حكما بالسجن ثماني سنوات في حق لبنانية بعد إدانتها ببث شائعات ونشر محتوى خادش للحياء والتعدي على الأديان.
وجاء ذلك عقب إحالة النيابة العامة المصرية السائحة اللبنانية منى المذبوح لمحاكمة عاجلة في يونيو-حزيران بعد أن نشرت مقطعا مصورا في صفحتها على فيسبوك تضمن سبا وقذفا للمصريين وتعديا على الدين الإسلامي.
واستغرق بث المقطع المصور عشر دقائق وزعمت فيه أنها تعرضت للتحرش اللفظي من طرف شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة. كما زعمت أن مبلغا من المال سُرق من شقة كانت تستأجرها قرب مدينة الإسكندرية الساحلية في زيارة سابقة لمصر.
وقامت السائحة اللبنانية بشتم سلوك المصريين في شهر رمضان في المقطع المصور حيث قالت إن مطعما تأخر في تقديم الطعام لها لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب، كم شتمت الصوم أيضا.
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وأشار مصدر قضائي أنّ منى المذبوح أدينت بثلاثة اتهامات وهي: "بث شائعات تمس المجتمع، وصناعة ونشر محتوى خادش للحياء العام، والتعدي على الأديان".
وظهرت منى المذبوح في المحكمة وهي ترتدي ثياب الحبس الاحتياطي البيضاء ولم تبد أيّ رد فعل على الحكم الذي يحق لها استئنافه أمام محكمة الجنح الأعلى درجة.
وأوضح محاميها عماد كمال أنّ الحكم القضائي قد يتغيّر خلال الاستئناف، معتبرا أنه حكم "شديد" ويمثل "الحد الأقصى من العقوبة".
وكانت منى المذبوح قالت في مقطع مصور لاحق إنها تعتذر لمن وصفتهم بالمصريين المحترمين لكن الشرطة ألقت القبض عليها بعد بلاغ تلقته النيابة العامة من محام بعد أن ذاع المقطع الأول على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مصدر أمني إن الشرطة ألقت القبض عليها في مطار القاهرة الدولي قبل سفرها.
وتضمن المقطع المصور الذي شتمت فيه المذبوح المصريين قولها في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هل تعرفون ماذا يفعل بكم السيسي؟ أنا أول مرة أقول إنكم تستحقون، يعني أتمنى لكم رئيسا أكثر ظلما من السيسي".