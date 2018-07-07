السجن 8 سنوات للبنانية بسبب بث شائعات والتعدي على الأديان

أصدرت محكمة جنح مصر الجديدة حكما بالسجن ثماني سنوات في حق لبنانية بعد إدانتها ببث شائعات ونشر محتوى خادش للحياء والتعدي على الأديان.

وجاء ذلك عقب إحالة النيابة العامة المصرية السائحة اللبنانية منى المذبوح لمحاكمة عاجلة في يونيو-حزيران بعد أن نشرت مقطعا مصورا في صفحتها على فيسبوك تضمن سبا وقذفا للمصريين وتعديا على الدين الإسلامي.

واستغرق بث المقطع المصور عشر دقائق وزعمت فيه أنها تعرضت للتحرش اللفظي من طرف شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة. كما زعمت أن مبلغا من المال سُرق من شقة كانت تستأجرها قرب مدينة الإسكندرية الساحلية في زيارة سابقة لمصر.