بالفيديو: رسائل الصبية التايلانديين العالقين في المغارة إلى ذويهم

مهمة إنقاذ فريق كرة القدم التايلاندي الناشئ، والعالق في إحدى مغارات البلاد، "دخلت في سباق مع المياه والوقت". هذا ما قاله رئيس فريق الإنقاذ، نارونغكساك أوسوتاناكورن، اليوم السبت، موضحاً أن فريقه سيعمل على إنجاز المهمة قبل بداية هطول الأمطار الغزيرة، المتوقّعة في الأسبوع المقبل.

رسالة الأمل هذه أطلقها رئيس المهمة بعد يوم واحدٍ على مقتل غطّاس منقذ خلال تأدية واجبه. وسقوط ضحايا لا يعجب رئيس فريق الإنقاذ طبعاً فيقول بحسرة لوكالة رويترز "فشلت المهمة أمس. لقد شعر الفريق بأكمله بالحزن أمس. لقد أثر موت شخص واحد على فريق الإنقاذ بأكمله. شعرت بالأسف لزوجته وطفله. نحن بحاجة لمحاولة منع تكرار هذا النوع من الأخطاء مرة أخرى. ولا يمكنني ضمان عدم حدوث حدث ذلك مرة أخرى، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا (لعدم السماح بحدوث ذلك)، ولهذا السبب نحتاج إلى مواصلة اختبار خطة الإنقاذ الخاصة بنا حتى تكون مثالية".