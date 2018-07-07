شاهد: فرحة جماهير كرواتيا بالفوز على روسيا

احتفلت جماهير كرواتيا بالفوز الذي حققه المنتخب الكرواتي على السبورنايا "لقب المنتخب الروسي" في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم أمس، السبت، في مدينة سوتشي الروسية.
وبذلك يكون القائد لوكا مودريتش ورفاقه قد حجزوا آخر المقاعد الأربعة من الدور نصف النهائي، حيث سيواجهون المنتخب الإنجليزي الأربعاء المقبل.
المباراة التي حسمتها ركلات الترجيح كانت "مقفلة" دفاعياً، ولكنها كانت معقدة تكتيكياً إلى درجة كبيرة، كما أنها كانت مرهقة بدنياً بالنسبة إلى الطرفين اللذين لعبا أشواطاً إضافية في الدور الماضي.
وتمكّن الروس من افتتاح التسجيل عن طريق لاعب الوسط دينيس شيريشيف، المحترف الروسي الوحيد خارج روسيا، وذلك من خلال تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وعاد الكرواتيون سريعاً إلى المباراة وسجّل أندري كراماريتش هدفاً من ضربة رأس، بعد أن استغل مهاجم السيدة العجوز، ماريو ماندجوكيتش، ثغرة دفاعية في الجدار الروسي، مرر عبرها تمريرة حاسمة إلى كراماريتش الذي أسكن الكرة في شباك المخضرم إيغور أكينفييف.
وشهد الشوط الإضافي الأول هدفاً جديداً لكرواتيا، أحرزه قلب الدفاع دوماغوي فيدا من ضربة رأسية، ثم عادل ظهير روسيا الأيمن، ماريو فرنانديس، النتيجة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني.
وحسمت كرواتيا تأهلها إلى المربع الذهبي بعد فوزها بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح.
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إيفا مايولي إحدى مشجعات كرواتيا في سوتشي قالت: "كانت المباراة رائعة والأجواء بشكل عام كانت رائعة بالنسبة إلى المنتخب الروسي، ولكن صعبة جداً بالنسبة إلى كرواتيا. كلّ جمهور الملعب كان ضدّنا. أعتقد أننا نمتلك لاعبين رائعين، لديهم الخبرة، وأظهرنا ذلك خلال الركلات الترجيحية. نحن نمتلك لاعبين يلعبون في أفضل الأندية العالمية".
وتسعى كرواتيا إلى تحقيق مفاجأة كبرى واجتياز عتبة الدور نصف النهائي الذي وصلت إليه في مونديال فرنسا في العام 1998، علماً أن كرواتيا لم تلعب في التصفيات النهائية لكأس العالم إلا منذ العام 1994، حيث كانت تعتبر جزءاً من يوغوسلافيا السابقة حتى بداية التسعينيّات.