شاهد: فرحة جماهير كرواتيا بالفوز على روسيا

احتفلت جماهير كرواتيا بالفوز الذي حققه المنتخب الكرواتي على السبورنايا "لقب المنتخب الروسي" في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم أمس، السبت، في مدينة سوتشي الروسية.

وبذلك يكون القائد لوكا مودريتش ورفاقه قد حجزوا آخر المقاعد الأربعة من الدور نصف النهائي، حيث سيواجهون المنتخب الإنجليزي الأربعاء المقبل.