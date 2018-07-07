نظم نشطاء أوروبيون مظاهرة في بروكسل يوم السبت ضد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطالبين بتقليل الإنفاق العسكري وتخصيص المزيد من المال العام للمدارس والطاقة النظيفة.
مظاهرات تجتاح بروكسل ضد قمة الناتو وحضور ترامب
مظاهرات تجتاح بروكسل ضد قمة الناتو وحضور ترامب
وتأتي مسيرة "ترامب غير مرحب به" يوم السبتK في الوقت الذي يستعد فيه زعماء أوروبا وأمريكا الشمالية للالتقاء في مقر الناتو في بروكسل يومي الأربعاء والخميس لعقد قمة.
ويطالب ترامب دول الناتو بتعزيز الإنفاق العسكري، متهماً إياهم بعدم القيام بما يكفي للدفاع عن أنفسهم، في حين يعارض منظمو المسيرة المزيد من الإنفاق العسكري.
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وينضم إلى النشطاء المناهضين للحرب، أشخاص يناضلون من أجل الخلاص من مناجم الفحم والأنشطة النووية، ووضع حد للعنصرية والتمييز على أساس الجنس، ووضع حد لخطط التقشف التي تؤذي الفقراء.
وبلغ عدد المتظاهرين نحو ألفي شخص بحسب الشرطة المحلية رافعين شعاراً يقول: "لنجعل السلام عظيماً مجدداً" في إشارة لشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" الذي يرفعه ترامب.