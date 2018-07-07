البدء بعملية إنقاذ الفتية العالقين في المغارة في تايلاند

بدأت فرق الإنقاذ التايلاندية عملية إنقاذ معقّدة وخطيرة لاثنيْ عشر تلميذاً مدرسيّاً ومدرّبهم صباح اليوم، الأحد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن السلطات في البلاد.
وكان التلاميذ والمدرب قد علقوا في إحدى المغارات في شمال تايلاند منذ نحو أسبوعين، ومن المحتمل، بحسب المصدر نفسه، أن تتطلّب عملية إخراج التلميذ الأول نحو إحدى عشرة ساعة.
ويشارك في المهمة ثلاثة عشر غطّاساً أجنبياً وخمسة عناصر من قوات النخبة التابعة للبحرية التايلاندية، حيث سيحاولون إخراج الفتية عبر أنفاق مائية ضيّقة.
ويعي رجال الإنقاذ أن المهمّة ستكون صعبة للغاية خصوصاً وأن السباحة في الأنفاق الصخرية المغمورة في الماء أدّت إلى مقتل غطاس سابق من البحرية التايلاندية منذ يومين.
أيضاً على موقع يورونيوز:
- شاهد: دروس في الغوص والسباحة للأطفال العالقين في الكهف بتايلاند
- الفيفا تدعو أطفال الكهف العالقين في تايلاند لحضور نهائي كأس العالم في روسيا
- بالفيديو: رسائل الصبية التايلانديين العالقين في المغارة إلى ذويهم
وقال نارونغساك أوسوتاناكورن، رئيس مهمّة الإنقاذ، يوم أمس إن فريقه في سباق مع الوقت والمياه وأن "ساعة الصفر" ستبدأ بعد أيّام قليلة. غير أن تساقط أمطار غزيرة شمال البلاد دفع بالفريق إلى البدء بالعملية صباح اليوم، إذ تتخوّف السلطات من ارتفاع منسوب المياه في المغارة، ما من شأنه أن يعقّد المهمّة الصعبة أساساً.
وتمّ فقدان مجموعة الفتية، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و16 سنة، مع مدّربهم الرياضي في الثالث والعشرين من حزيران / يونيو الفائت في مغارات شمال البلاد، على الحدود مع ميانمار.
وكان أحد الأطباء الأستراليين الذين يشاركون في العملية قد فحص الفتية يوم أمس ليلاً، وأعطى فريق الإنقاذ الضوء الأخضر للبدء بالعملية، فيما عملت قوات الأمن على إخلاء المحيط من الصحافة.