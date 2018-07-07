البدء بعملية إنقاذ الفتية العالقين في المغارة في تايلاند

بدأت فرق الإنقاذ التايلاندية عملية إنقاذ معقّدة وخطيرة لاثنيْ عشر تلميذاً مدرسيّاً ومدرّبهم صباح اليوم، الأحد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن السلطات في البلاد.

وكان التلاميذ والمدرب قد علقوا في إحدى المغارات في شمال تايلاند منذ نحو أسبوعين، ومن المحتمل، بحسب المصدر نفسه، أن تتطلّب عملية إخراج التلميذ الأول نحو إحدى عشرة ساعة.