حركة الشباب الصومالية المتطرفة تمنع استعمال الأكياس البلاستيكية حفاظا على البيئة

منعت حركة الشباب الصومالية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، استعمال الأكياس البلاستيكية المعدة للاستعمال مرة واحدة، في المناطق التي تسيطر عليها في الصومال، وذلك احتراما للبيئة، بحسب ما أعلنته المجموعة.
وقال محافظ جوبالاند محمد أبو عبد الله في بيان إن الأكياس لبلاستيكية تمثل تهديدا خطيرا للبشر والحيوانات على حد سواء.
وأذيع البيان على راديو الأندلس وموقع صوماليميمو على الانترنت، الذي يعتقد أنه تابع للمجموعة المسلحة، ولكن لم يعرف كيف سيتم تنفيذ المنع.
وتعرف المجموعة المسلحة باعمال العنف التي نفذتها أكثر من التزاماتها البيئية. وكانت الحركة الجهادوية بدأت تمردا قبل نحو عقد من الزمن، وأعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية، من بينها الهجوم على مركز ويست غيت التجاري في نيروبي، الذي قتل خلاله 67 شخصا.
للمزيد على يورونيوز:
الاتحاد الأوروبي ..نحو مقترح لحظر منتجات البلاستيك
كيفية تحويل القُمامة إلى كنز؟