جرحى في انفجارين هزّا العاصمة الصومالية مقديشو

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن عبد القادر عبد الرحمن، مدير خدمات الإسعاف الطارئة "أمين"، قوله أن ثلاثة عشر شخصاً تمّ نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح جرّاء انفجارين وقعا بالقرب من القصر الرئاسي ومقرّ الشرطة في العاصمة الصومالية، مقديشو.

وكان الرائد نور علي، أحد المسؤولين في الشرطة الصومالية في العاصمة، قد صرّح لوكالة رويترز إن انفجاراً ثانياً وقع قبالة مقرّ للشرطة في العاصمة مقديشو، وذلك بعد دقائق على تفجير سيارة مفخخة بالقرب من القصر الرئاسي".