جرحى في انفجارين هزّا العاصمة الصومالية مقديشو

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن عبد القادر عبد الرحمن، مدير خدمات الإسعاف الطارئة "أمين"، قوله أن ثلاثة عشر شخصاً تمّ نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح جرّاء انفجارين وقعا بالقرب من القصر الرئاسي ومقرّ الشرطة في العاصمة الصومالية، مقديشو.
وكان الرائد نور علي، أحد المسؤولين في الشرطة الصومالية في العاصمة، قد صرّح لوكالة رويترز إن انفجاراً ثانياً وقع قبالة مقرّ للشرطة في العاصمة مقديشو، وذلك بعد دقائق على تفجير سيارة مفخخة بالقرب من القصر الرئاسي".
وأشار المصدر إلى أن الانفجار وقع "خارج فندق سايدكا الذي يقع مقابل دائرة الشرطة حيث وقع الانفجار الأول".
وكان شاهد من رويترز قال منذ دقائق إن انفجاراً هائلا وقع في العاصمة، اليوم السبت، وتصاعد الدخان من المكان، لكن لم يتضح سبب الإنفجار حتى الساعة.
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وتنفذ حركة الشباب الإسلامية تفجيرات في الصومال سعياً للإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة من الغرب، ولكنّ الحركة لم تعلن حتى الساعة مسؤوليتها عن التفجير.
وتعيش الصومال منذ بداية تسعينيّات القرن الماضي في حالة من العنف وانعدام القانون والأمن.