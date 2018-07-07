نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله يوم السبت إن طهران استدعت السفير الهولندي وإن الجمهورية الإسلامية احتجت على ترحيل اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين في هولندا.
بعد طرد اثنين من دبلوماسييها، إيران تستدعي السفير الهولندي لديها
بعد طرد اثنين من دبلوماسييها، إيران تستدعي السفير الهولندي لديها
وذكر مسؤول حكومي أوروبي ومصدر في وكالة مخابرات غربية يوم الجمعة أن الطرد حدث قبل زهاء شهرين.
ولم يذكر بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية متى حدث استدعاء السفير الهولندي. ووصف قاسمي قرار طرد الدبلوماسيين بأنه "غير ودي وغير بناء" وقال إن إيران لها الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة.
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وقال قاسمي "بدلا من طرد الدبلوماسيين الإيرانيين يجب أن تشرح الحكومة الهولندية لماذا استضافت أعضاء جماعة إرهابية" في إشارة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وترتبط هذه الجماعة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس وهو تجمع لمنظمات معارضة في المنفى يسعى لإنهاء حكم رجال الدين في إيران.
وكانت الجماعة قد أدرجت على لوائح الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكنها الآن لم تعد كذلك.