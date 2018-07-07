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الولايات المتحدة الأمريكية

سلامة البصر تدعم الصحة العقلية خلال التقدم في السنّ

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سلامة البصر تدعم الصحة العقلية خلال التقدم في السنّ

سلامة البصر تدعم الصحة العقلية خلال التقدم في السنّ
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REUTERS/Alvin Baez
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أشارت إحدى الدراسات الأميركية المتخصصة إلى أنّ ضعف البصر قد يسرع وتيرة تدهور الإدراك لدى كبار السن. وأكدت ديان تشينغ، من كلية الطب بجامعة ميامي ميلر والتي أشرفت على فريق الدراسة، أنّ هذه النتائج تظهر أن إجراءات تصحيح الإبصار مثل اقتناء نظارة جديدة أو الخضوع لجراحة لعلاج إعتام عدسة العين قد يكون لها أثر في الحفاظ على الوظائف الإدراكية في صفوف كبار السن. وأضافت ديان تشينغ أنّ الاهتمام بالبصر مهم من أجل الحفاظ على سلامة الذهن.

وكتب فريق الدراسة في دورية "طب العيون" أنّ ضعف البصر وتراجع الإدراك شائعان لدى كبار السن ويرتبطان ببعضهما البعض لكن مسألة تأثير البصر على الإدراك والعكس لم تكن واضحة.

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ولدراسة الأمر فحص فريق تشينغ 2520 بالغا على مدى ثمانية أعوام وفحصوا حالة البصر والإدراك لديهم سنويا. وطوال فترة الدراسة كان تدهور البصر في المتوسط يعني عدم القدرة على قراءة العلامات على أحد سطور مقياس قوة الإبصار.

وكان الأشخاص الأكثر إصابة بضعف البصر هم الأسوأ أداء في اختبارات الإدراك. وربطت صلة بين مدى قوة البصر في الفحوصات السابقة والإدراك في الفحوصات التالية. وبينما كانت هناك صلة بين الإدراك الذهني في أحد الفحوصات وقوة الإبصار في الاختبار التالي إلا أن تأثير قوة الإبصار على القدرات الذهنية في وقت لاحق كانت أكثر وضوحا.

وقالت تشينغ إن على الرغم من عدم وضوح آلية العلاقة بين قوة الإبصار والإدراك تماما، إلاّ أنّ تدهور الإبصار قد يدفع الناس للعزوف عن أنشطة تحتاج لمجهودات ذهنية مثل الكلمات المتقاطعة أو مسألة التفاعل مع الآخرين.

وأوصى المشرفون على الدراسة بضرورة خضوع البالغين لفحص دوري للعين وأهمية علاج أي أعراض تؤثر على البصر على الفور.

Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • رويترز