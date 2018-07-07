سلامة البصر تدعم الصحة العقلية خلال التقدم في السنّ

أشارت إحدى الدراسات الأميركية المتخصصة إلى أنّ ضعف البصر قد يسرع وتيرة تدهور الإدراك لدى كبار السن. وأكدت ديان تشينغ، من كلية الطب بجامعة ميامي ميلر والتي أشرفت على فريق الدراسة، أنّ هذه النتائج تظهر أن إجراءات تصحيح الإبصار مثل اقتناء نظارة جديدة أو الخضوع لجراحة لعلاج إعتام عدسة العين قد يكون لها أثر في الحفاظ على الوظائف الإدراكية في صفوف كبار السن. وأضافت ديان تشينغ أنّ الاهتمام بالبصر مهم من أجل الحفاظ على سلامة الذهن.

وكتب فريق الدراسة في دورية "طب العيون" أنّ ضعف البصر وتراجع الإدراك شائعان لدى كبار السن ويرتبطان ببعضهما البعض لكن مسألة تأثير البصر على الإدراك والعكس لم تكن واضحة.

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ولدراسة الأمر فحص فريق تشينغ 2520 بالغا على مدى ثمانية أعوام وفحصوا حالة البصر والإدراك لديهم سنويا. وطوال فترة الدراسة كان تدهور البصر في المتوسط يعني عدم القدرة على قراءة العلامات على أحد سطور مقياس قوة الإبصار.