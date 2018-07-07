يمكن لمشجعي المنتخب الانجليزي لكرة القدم ان يهنأوا لبرهة من الزمن، بعد أن تنبأت حيوانات السرقاط في حديقة درايتون منور في إنجلترا، بفوز الأسود الثلاثة على منتخب السويد في مباراة الربع النهائي، من فعاليات كأس العالم لكرة القدم الدائرة حاليا في روسيا.
حيوان السرقاط يتنبأ بنتيجة مباراة انجلترا والسويد
حيوان السرقاط يتنبأ بنتيجة مباراة انجلترا والسويد
وقامت حيوانات السرقاط بتحديد اختيارها، من خلال الدفع بكرة من اليرقات باتجاه مرمى مصغر علق عليه العلم الانجليزي، متجاهلين مرمى بالجوار علق عليه علم السويد.
ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الاسكندنافي يوم السبت في مدينة سمارا، وتوقعت حيوانات السرقاط أن فريق غارث ساوثغيت سيكون في المربع الذهبي. من جانبه قال رئيس الحديقة كريس ميتشل إنه كان هناك تشويق قبل ان تحسم حيوانات السرقاط اختيارها، معربا عن فرحته بتلك التوقعات، التي يأمل الانجليز في أن تتحقق بالفعل.
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