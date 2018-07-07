هل فشل مايك بومبيو في مهمّته إلى بيونغ يانغ؟

أنهى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، محادثاتٍ دامت يوميْن في كوريا الشمالية، سعياً للاتفاق على تفاصيل بشأن كيفية تفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الطرفين، صباحاً، قولهما إن ثمة أموراً بحاجة "للتوضيح". وهذا ما أكّد عليه بومبيو عندما صرّح للصحافيين قبيل ركوبه في الطائرة وتوجّهه نحو اليابان.