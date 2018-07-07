هل فشل مايك بومبيو في مهمّته إلى بيونغ يانغ؟

أنهى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، محادثاتٍ دامت يوميْن في كوريا الشمالية، سعياً للاتفاق على تفاصيل بشأن كيفية تفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي.
وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الطرفين، صباحاً، قولهما إن ثمة أموراً بحاجة "للتوضيح". وهذا ما أكّد عليه بومبيو عندما صرّح للصحافيين قبيل ركوبه في الطائرة وتوجّهه نحو اليابان.
وقال بومبيو للوفد الإعلامي الذي يرافقه "لقد حقّقنا تقدماً في كلّ الملفات تقريباً".
وأضاف بومبيو، الذي يزور البلاد الشيوعية للمرة الثالثة هذا العام: "أحرزنا تقدماً فيما يتعلق بتحديد جدول زمني لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي"، مشيراً إلى أنّه أمضى فترة "لا بأس بها".
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وكان وزير الخارجية الأميركي قد اجتمع صباح اليوم، للمرة الثانية على التوالي، مع كيم يونغ تشول، أحد كبار مسؤولي الحزب الحاكم، ورئيس المخابرات السابق الذي لعب دوراً مهمّاً في ترتيب اجتماع القمة بين دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في سنغافورة يوم 12 يونيو-حزيران الماضي.
بيونغ بيانغ: المفاوضات كانت "مزعجة للغاية"
من جهتها أكدت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عزمها "الثابت" على التخلي عن برامجها النووية، ولكنها قالت إن هذا "العزم قد يتعثر بسبب مطالبة الولايات المتحدة بنزع السلاح النووي أحادي الجانب".
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن نتيجة المحادثات مع الوفد برئاسة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، "كانت مزعجة للغاية"، متهمة الولايات المتحدة بالإصرار على "نزع الأسلحة النووية بشكل كامل، وبطريقة يمكن التحقق منها ولا رجعة عنها".
ووصفت كوريا الشمالية المطالب الأميركية بـ"المطالب الجشعة" معتبرةً أن موقفها "مؤسف للغاية".
كذلك قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء: "الموقف الأميركي والمواقف التي اتخذت خلال المحادثات الرفيعة المستوى يوميْ الجمعة والسبت كانت مؤسفة للغاية".