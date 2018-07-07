رئيس الفلبين يقول إنه لن يسعى إلى ولاية أخرى

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يوم الجمعة إنه لن يسعى لولاية ثانية بموجب دستور جديد، ليرد على الشكوك في أنه ربما يسعى لإلغاء القيد الذي يحدد ولاية واحدة للرئيس، والذي لن يسمح له بالبقاء في السلطة بعد 2022.
وتراجع لجنة من 22 عضوا دستور عام 1987 ومن المتوقع أن تقدم مسودة لدوتيرتي يوم الاثنين. ويبدأ الكونغرس مناقشة الدستور المقترح هذا الشهر بهدف طرحه على المواطنين في استفتاء العام المقبل.
وفي ظل تكهنات بوسائل الإعلام الفلبينية بأن الدستور الجديد سيلغي تقييد مدة الرئاسة بولاية واحدة، قال دوتيرتي إنه لا يسعى لمثل هذه النتيجة.
وقال دوتيرتي في كلمة بمسقط رأسه مدينة دافاو، إن فترته الرئاسية ستنتهي عندما يبدأ سريان الدستور الجديد. وأضاف القول: "اصنعوا التغييرات الآن. احملوني على الاستقالة أو اطلبوا مني التنحي".
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