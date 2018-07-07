رجال الإنقاذ في تايلاند يستأنفون البحث عن 23 مفقوداً بعد غرق سفينة سياحية

على الرغم من ضعف الآمال، استأنف رجال الإنقاذ في تايلاند عملية البحث، اليوم السبت، عن 23 ناجياً بعد غرق سفينة كانت تقل سائحين صينيين قبالة جزيرة بوكيت في أحوال جوية سيئة، في حين بدأت السلطات في التحقيق مع الشركة التي تدير السفينة.

وقالت السلطات إن الحادث يعدّ الأسوأ في التاريخ الحديث لحوادث النقل في تايلاند حيث وصل عدد القتلى إلى 33 شخصاً. وتم حتى الساعة إنقاذ 49 شخصا من ركاب السفينة المنكوبة "فينكس" فيما يبلغ عدد الركاب الإجمالي 105 راكباً، 37 منهم مازالوا في المستشفى وبعضهم مصاب بجروح خطيرة.