رجال الإنقاذ في تايلاند يستأنفون البحث عن 23 مفقوداً بعد غرق سفينة سياحية

على الرغم من ضعف الآمال، استأنف رجال الإنقاذ في تايلاند عملية البحث، اليوم السبت، عن 23 ناجياً بعد غرق سفينة كانت تقل سائحين صينيين قبالة جزيرة بوكيت في أحوال جوية سيئة، في حين بدأت السلطات في التحقيق مع الشركة التي تدير السفينة.
وقالت السلطات إن الحادث يعدّ الأسوأ في التاريخ الحديث لحوادث النقل في تايلاند حيث وصل عدد القتلى إلى 33 شخصاً. وتم حتى الساعة إنقاذ 49 شخصا من ركاب السفينة المنكوبة "فينكس" فيما يبلغ عدد الركاب الإجمالي 105 راكباً، 37 منهم مازالوا في المستشفى وبعضهم مصاب بجروح خطيرة.
وتساءل بعض التايلانديين وشركات السياحة عن سبب إبحار السفينة في هذا الجو السيء.
وأمر براوايت ونجسوان، الرجل الثاني في المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، بإجراء تحقيق في سبب تجاهل السفينة تحذيرات من سوء الأحوال الجوية في حين قالت الشرطة إنها ستسعى لتوجيه اتهامات بالإهمال لقبطان المركب وصاحبها.
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وكانت السفينة فينكس تقل 93 صينيا بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم والمرشدين السياحيين، وغرقت بعد أن ضربتها موجات بلغ ارتفاعها خمسة أمتارٍ في عاصفة مساء الخميس قبالة بوكيت التي تجذب شواطئها السياح.