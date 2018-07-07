السعودية تنفي مزاعم ويمليدون بخصوص قرصنة "بي أوت كيو"

أكدت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية رفضها القاطع للمزاعم التي وصفتها بغير المسؤولة والمتعلقة بالبيان الصحفي الصادر عن بطولة ويمبلدون للتنس، الصادر بتاريخ الخامس من يوليو-تموز الجاري، بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم "بي أوت كيو".

واعتبرت الوزارة أن مزاعم ويمبلدون بأنّ "بي أوت كيو" تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها، وأن المملكة متواطئة على نحو ما في ذلك البث، دون أن تقديم أدلة على صدق تلك المزاعم، ما هو إلا ترديد للأكاذيب الصادرة عن شبكة الجزيرة الإعلامية وفرعها "بي إن سبورتس"، الوكيل الحصري لويمبلدون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

للمزيد:

مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية تتهم السعودية بقرصنة بث المباريات

تغريم شركة عربية للبث التلفزيوني عبر الانترنت 24 مليون دولار بسبب القرصنة

وكان الاتحاد الدولي لرياضة التنس ورابطة لاعبي التنس المحترفين وجهات أخرى قد دعت يوم الخميس إلى الإغلاق الفوري لعملية قرصنة غير شرعية مشيرة إلى أن قناة "‬‬بي أوت كيو" المعنية تبث محتوى بصورة غير قانونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتخذ من المملكة العربية السعودية قاعدة بث لها، بحسب ما جاء في الاتهام.