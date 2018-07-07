بالفيديو: المنتخب السويدي يخلي الفندق حيث ينزل بسبب إنذار

أجبر لاعبو وأعضاء المنتخب السويدي المشارك في مونديال روسيا 2018 على إخلاء الفندق حيث نزلوا، صباح اليوم، السبت، وذلك قبل ساعاتٍ على انطلاق المواجهة التي تجمع بين السويد وإنجلترا في دور الثمانية.
ويقيم الفريق السويدي في أحد فنادق مدينة سامارا الروسية واندلع إنذار الحريق ما دفع بكل أعضاء المنتخب، من لاعبين ومدربين وجهاز طبي، إلى إخلاء الغرف على الفور.
ودقّ جرس الإنذار في فندق "لوت" في حوالي الساعة 08:40 بالتوقيت المحلي وتمّ تصوير الضيوف وهم يخرجون من غرفهم، وينزلون السلالم، متجهين نحو ردهة الفندق.
أيضاً على يورونيوز:
- كأس العالم 2018: تابعوا معنا النقل المباشر لمباراة انكلترا أمام السويد
- حيوان السرقاط يتنبأ بنتيجة مباراة انجلترا والسويد
وتواجه إنجلترا السويد اليوم ضمن منافسات دور الثمانية لكأس العالم 2018.