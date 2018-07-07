شاهد: الجيش السوري يسيطر على معبر نصيب الحدودي مع الأردن

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الحكومة السورية استعادت السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، والذي ظل تحت سيطرة المعارضة لثلاث سنوات، وذلك بعد هجوم شرس، دعمته ضربات جوية روسية، على أراضٍ خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة على الشريط الحدودي.

وقال مراسل للتلفزيون الرسمي إن مقاتلي المعارضة وافقوا على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في كل البلدات والمدن التي يشملها اتفاق استسلام تمّ بين الطرفين.