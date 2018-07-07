شاهد: الجيش السوري يسيطر على معبر نصيب الحدودي مع الأردن

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الحكومة السورية استعادت السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، والذي ظل تحت سيطرة المعارضة لثلاث سنوات، وذلك بعد هجوم شرس، دعمته ضربات جوية روسية، على أراضٍ خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة على الشريط الحدودي.
وقال مراسل للتلفزيون الرسمي إن مقاتلي المعارضة وافقوا على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في كل البلدات والمدن التي يشملها اتفاق استسلام تمّ بين الطرفين.
وقالت مصادر في المعارضة إن روسيا ستضمن عودة آمنة للمدنيين الذين فروا من هجوم القوات الحكومية في أكبر موجة نزوح في الحرب شملت فرار نحو 320 ألف شخص.
ويسيطر الرئيس السوري بشار الأسد حالياً على أغلب البلاد بمساعدة حلفائه بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب التي قتل فيها مئات الآلاف. لكنه لم يستعد السيطرة بعد على أغلب مناطق الشمال وقسم من الشرق. ويُعقّد وجود قوات تركية وأميركية في تلك المناطق من مهمة تحقيقه لمزيد من المكاسب على الأرض.
وفيما يسعى النظام السوري لتحقيق النصر العسكري بدا أن الأمل ضعيف جداً في تحقيق السلام عبر التفاوض. وتسببت الحرب في لجوء نحو ستة ملايين سوري للخارج فيما نزح 6.5 مليون آخرون داخل البلاد.
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ولعبت روسيا دوراً مهماً في حملة درعا من خلال القصف وأيضاً من خلال التفاوض مع مقاتلي المعارضة. وقالت الولايات المتحدة لمقاتلي المعارضة في بداية الهجوم ألا يتوقعوا مساعدة منها.
ويبدو أن هدف الأسد المقبل في جنوب غرب البلاد هي المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في محافظة القنيطرة على الحدود مع الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان.
وتصاعد القتال بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية في تلك المنطقة يوم أمس، الجمعة.
في الميدان الجنوبي دائماً، قالت إسرائيل إنها استهدفت موقعاً عسكرياً سورياً قصف منطقة عازلة على الحدود في منطقة الجولان. وأسفر الهجوم الحكومي في درعا والذي بدأ في منتصف يونيو حزيران عن استعادة الدولة مناطق كبيرة من المحافظة.
وتمهد استعادة السيطرة على معبر نصيب الطريق أمام الأسد لإعادة فتح شريان تجاري كبير وضروري لمساعيه الخاصة بإنعاش الاقتصاد السوري وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق التي استعادت الحكومة السيطرة عليها.