بالفيديو: "الشياطين الحمر" يحتفلون بالفوز على البرازيل

احتفل البلجيكيون بفوز منتخب بلادهم على البرازيل بنتيجة 2-1 يوم أمس، كما لو أنهم فازوا بكأس العالم. "فالجيل الذهبي الثاني" ومشجّعوه ينتظرون منذ مدّة طويلة أن يواجه "الشياطين الحمر" خصماً قوياً، وأن يفوزوا عليه، كي يصبح هذا الفوز "مرجعاً" في تاريخ كرة القدم البلجيكية.
وهكذا فعل إيدين هازار وكيفن دو بروين وروميلو لوكاكو وزملاؤهم.
أمس، سجّل أوّلاً فرناندينيو هدفاً في الشباك البرازيلية عن طريق الخطأ، ثم ضاعف كيفن دو بروين النتيجة بتسديدة صاروخية.
ورغم أن الفريق البرازيلي "استيقظ" متأخراً وردّ بهدف عن طريق ريناتو أَوْغوستو، إلاّ أن الوقت لم يكن كافياً لتعديل النتيجة، خصوصاً في ظلّ تألق حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي، تيبو كورتوا.
وبذلك حجزت بلجيكا بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لتواجه منتخب الديوك الفرنسية، الذي تبدو استراتيجيّته حتى الساعة أكثر تحفّظاً وتقشّفاً من الناحية الهجومية.
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يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها المنتخب البلجيكي إلى الدور نصف النهائي منذ مونديال مكسيكو 1986. وقد خسرت بلجيكا أنذاك ضدّ الأرجنتين بهدفين لصفر، سجّلهما صانع ألعاب المنتخب الأرجنتيني في تلك الفترة دييغو مارادونا.
وللمفارقة، خسرت بلجيكا في ذلك العام أيضاً أمام فرنسا في مباراة المنافسة على المركز الثالث... فماذا ستخبئ لنا مواجهة الأسبوع المقبل بين الجارين الأوروبيين؟