عملية اختطاف تطال فلبينيتين في العراق

أكدت مصادر في الجيش والشرطة العراقية أنّ فلبينيتين خطفتا هذا السبت في العراق على الطريق التي تربط بين العاصمة بغداد ومدينة كركوك النفطية.
وأشار مصدران عسكريان إلى أنّ الاثنتين كانتا في طريقهما إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بصحبة فلبينيتين أخريين ومواطن فلبيني ثم تعطلت سيارتهم على الطريق. وأوضح مصدر عسكري أنّ المرأتين خرجتا من السيارة بعد تعطلها ثم مرّ مجهولون في سيارة صفراء واختطفوهما. وأكدت المصادر أنّ هوية الخاطفين وانتماءاتهم ودوافعهم لم تحدّد بعد.
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وشهدت الأسابيع الماضية زيادة في الهجمات وعمليات الخطف التي ينفذها متشددو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بالقرب من المنطقة التي اختطفت فيها الفلبينيتان.
وأقدم متشددون عن اختطاف ما لا يقل عن ثمانية من أفراد الأمن على نفس الطريق السريع الشهر الماضي ثم قاموا بقتلهم.