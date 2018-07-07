يطمح منتخب روسيا لتحقيق مفاجأة جديدة في النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم عندما يلتقي في اليوم، السبت، مع كرواتيا بملعب "فيشت" الأولمبي، بسوتشي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من منافسات المونديال.
كأس العالم 2018:كرواتيا تسجل هدف التعادل عن طريق كراماريتش
كأس العالم 2018:كرواتيا تسجل هدف التعادل عن طريق كراماريتش
وصعد منتخب روسيا للدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم بعدما تغلب على إسبانيا بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1، بينما فازت كرواتيا على الدنمارك بنتيجة 3/2 عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بنتيجة 1/1.
وستكون هذه المباراة الأخيرة التي ستُقام في سوتشي خلال هذه النسخة، مسك الختام على ملعب فيشت، الذي احتضن بعضًا من أجمل وأهم المباريات في هذا المونديال.
ويدخل الدب الروسي، بقيادة ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني، المباراة لمواصلة المفاجآت وتحويل الحلم إلى حقيقة بعدما فاجأ المنتخب الروسي العالم عقب تخطيه لدور ال 16 بعد ماراثون قوي ليتحول ذلك الانتصار إلى جزء من التاريخ.
وعلى الطرف الآخر تأمل كرواتيا في تكرار إنجازها بفرنسا 1998، حين تأهلت إلى الدور نصف النهائي بعد تقديمها لعروض جيدة في دور المجموعات بمونديال روسيا بفوزها على كل من نيجيريا والأرجنتين وأيسلندا قبل أن يتغلب على الدنمارك في الدور ثمن النهائي.