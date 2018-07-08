قام شخص بعرض بضاعة غريبة من نوعها للبيع على موقع e-bay وفي تغريدة على تويتر.
رجل يعرض شطيرة "تشيزبرغر" اشتراها قبل ستة أعوام للبيع
رجل يعرض شطيرة "تشيزبرغر" اشتراها قبل ستة أعوام للبيع
فقد نشر دايف ألكسندر، وهو مقدم برنامج وصاحب مزرعة صغيرة، يصب اهتمامه على التغذية الصحية واللياقة والرياضة، على حسابه على تويتر صورة لوجبة من أحد مطاعم الوجبات السريعة، عارضاً إياها للبيع.
إلا أن بيع وجبة سريعة بهذه الطريقة غير المألوفة ليس هو أغرب ما في الأمر، بل عمرها! فقد تم شراؤها أصلاً قبل ست سنوات!
وتمت دعوة ألكسندر للحديث عن شطيرة البرغر بالجبنة أو "التشيزبرغر" التي اشتراها من سلسلة ماكدونالدز في يوليو-تموز 2012 على راديو سي بي إس الأميركي، بحسب تغريدة له نشرها بعد ساعات من نشر إعلانه.
ليتبعها بتغريدة بعد يومين يعترض فيها على قرار عملاق التسوق e-bay بإزالة إعلانه بحجة أن توصيف الوجبة على الموقع لا يتضمن ذكراً لتاريخ الصلاحية، مؤكداً أنه لا يبيع الوجبة كنوع من الطعام القابل للأكل، داعياً متابعيه إلى دعمه والتواصل مع الموقع بشأن هذا.
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ولطالما أثارت مطاعم الوجبات السريعة جدلاً بخصوص المكونات التي تستخدمها وخاصة ماكدونالدز، حيث تظهر من فترة لأخرى فيديوهات وتجارب على هذه الوجبات تثبت قابلية كبيرة للبقاء بحال جيدة بعد مرور وقت طويل جداً على تحضيرها وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى ملاءمتها للاستخدام البشري وتأثيرها على الصحة.
إلا أن خبراء يرجعون ذلك إلى أسباب عدة، منها الحجم الصغير في مقابل مساحة السطح الكبيرة بالمقارنة، مما يجعل شريحة اللحم تفقد الرطوبة بداخلها، وغياب الرطوبة يؤدي إلى غياب العفن، بنفس مبدأ صنع اللحوم المجففة والمقددة.