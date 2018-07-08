محكمة برازيلية تأمر بالإفراج عن الرئيس السابق لولا داسيلفا

أمرت المحكمة الإقليمية في بورتو أليغرى بالبرازيل، بالإفراج عن الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وأصدر الأمر، القاضي رودريغو فافريتو، بعد طلب "المثول أمام القضاء" من النواب واديه داموس وباولو بيمنتا وبولو تيكسيرا، وفقاً لصحيفة "غلوبو" المحلية.
ويقبع لولا في السجن منذ أبريل-نيسان الماضي بعدما أدين بتلقي رشاوي شملت قيام شركة هندسية بتجديد منزل مطل على البحر ومؤلف من ثلاثة طوابق قال إنه لا يملكه أصلا، وذلك مقابل المساعدة في الحصول على امتيازات وعقود أشغال.
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رئيس البرازيل السابق "لولا دا سيلفا" يقول إنه سيسلم نفسه للعدالة
وقال الرئيس السابق وهو يقف على منصة إلى جانب خليفته ديلما روسيف وزعماء أحزاب يسارية أخرى "أنا الشخص الوحيد الذي تجري محاكمته بسبب منزل ليس ملكي".
وكانت محكمة عليا في البرازيل قد رفضت آخر التماس من فريق الدفاع الذي قال إنه لم يستنفد الطعون الإجرائية عندما صدر الأمر القضائي بأن يسلم لولا نفسه.