جفاف الجسم من السوائل يؤثر على التفكير والإدراك

أشارت دراسة طبية إلى أنّ جفاف الجسم قد يؤدي إلى تشوّش التفكير. وخلص معدو الدراسة إلى أن الرياضيين الذين فقدوا سوائل من أجسامهم توازي اثنين في المائة من وزنهم ظهرت عليهم مشكلات في الإدراك.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها دورية "ميديسن أند ساينس إن سبورتس أند إكسرسايز" أنه حتى المستوى المحدود أو المتوسط من الجفاف، خسارة رطلين للشخص الذي يزن 100 كيلوغرام وأربعة لمن يزن 200، أدى إلى مشكلات في الانتباه وأعاق اتخاذ القرارات.