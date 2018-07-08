قالت وكالة أنباء الإمارات إن الإمارات العربية المتحدة زادت مدة التجنيد الإجباري لمواطنيها من الذكور من 12 شهراً إلى 16 شهراً وسط مشاركتها المستمرة منذ ثلاث سنوات في الحرب الدائرة في اليمن.
رفع مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في الإمارات من 12 إلى 16 شهراً
رفع مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في الإمارات من 12 إلى 16 شهراً
والإمارات العربية عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليا.
وقالت الوكالة: "أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، عن زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثاني عشر"الثانوية العامة" وما فوق لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهرا".
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وبدأت الإمارات التجنيد الإجباري في العام 2014 للرجال الإماراتيين. وأبقت على مشاركة النساء القادرات على الخدمة عند مدة تسعة أشهر على أن يكون التجنيد اختياريا ويشترط موافقة أولياء الأمر.
وسيخدم الرجال الحاصلون على الثانوية العاملة أو ما يعادلها بالجيش لمدة 16 شهراً بدلا من 12 شهراً أما غير الحاصلين علي هذه الشهادة فيخدمون لمدة عامين.