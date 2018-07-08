جمع غطاسون وغواصون في فلوريدا ما بين هوايتهم البحرية وحبهم للموسيقى، خلال مهرجان Lower Keys للموسيقى تحت الماء، والذي يهدف لرفع الوعي بأهمية حماية الشعب المرجانية.
مهرجان موسيقي تحت الماء للتوعية بأهمية حماية الشعاب المرجانية
مهرجان موسيقي تحت الماء للتوعية بأهمية حماية الشعاب المرجانية
,يقول منظمو المهرجان إن مئات الأشخاص حضروا الحدث الذي يقام في الحيد المرجاني الحي الوحيد في الولايات المتحدة.
وارتدى المحتفلون ملابس مستوحاة من البيئة البحرية، بينما كانت محطة إذاعية محلية تنقل الموسيقى تحت الماء لنحو أربع ساعات في محمية فلوريدا كيز البحرية الوطنية.
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ويقول المنظمون إن الحدث يسلط الضوء على أهمية حماية الشعاب المرجانية والغوص البيئي.
وقام المنظمون بتعليق سماعات تحت القوارب تمر فوق الشعاب المرجانية وتبث موسيقى وألحاناً موضوعها الرئيس هو البحر، كأغنية "Yellow Submarine" لفرقة البيتلز وبعض أغاني فيلم ديزني الشهير "The Little Mermaid".