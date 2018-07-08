تعاون عسكري فرنسي-إسرائيلي في المتوسط

أشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى إجراء البحرية الإسرائيلية لمناورات مشتركة مع نظيرتها الفرنسية، في مياه البحر المتوسط، للمرة الأولى منذ 55 عاما.

وحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فقد قام سلاح البحر الإسرائيلي بالتعاون المشترك مع فرنسا في مدينة طولون جنوب فرنسا لمدة خمسة أيام، وذلك خلال الأسابيع الثلاث الماضية، وشاركت سفن صواريخ إسرائيلية في تدريب ثنائي هو الأول من نوعه، منذ العام 1963. وأوضحت نفس الصحيفة أنّه من المقرر وصول سفينة صواريخ فرنسية هذا الأحد إلى ميناء حيفا، في إطار مناورات بحرية مشتركة أخرى، ستجري الأسبوع المقبل.

وستشمل التدريبات المشتركة كيفية التصدي لإطلاق الصواريخ على السفن من الطائرات، ومعرفة كيفية التصدي لتلك الصواريخ. وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أنّ "هذا تعاون فريد من نوعه، وزاد من جاهزية مقاتلي البحرية الإسرائيلية".

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وحسب نفس المصادر، فقد شاركت في التدريب طائرات مروحية وطائرات مقاتلة وسفن حربية وسفن صواريخ، وزوارق سريعة وعمليات إنقاذ.