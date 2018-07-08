هل تسعى إيران إلى السيطرة على مكة والمدينة؟

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تصريحات أدلى بها عضو الكنيست الإسرائيلي، آفي ديختر، خلال محاضرة ألقاها هذا الأحد، وأكد فيها أنّ! الجمهورية الإسلامية تسعى الى السيطرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
وسبق لآفي ديختر وأن شغل منصب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، كما شغل منصب وزير الأمن الداخلي وقيادة الجبهة الداخلية وغيرها من المناصب الأمنية الحساسة في إسرائيل.
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وخلال محاضرته تساءل ديختر بقوله: "حين ننظر إلى نشاط إيران في اليمن وسوريا والسودان وغزة، فلا بد لنا أن نتساءل لماذا هذا النشاط؟ ما هي الأيديولوجيا التي تتبعها إيران؟ وحسب رؤيتي للأمور فإن تطلعات إيران تهدف إلى السيطرة على مكة والمدينة".