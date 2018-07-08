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هل تسعى إيران إلى السيطرة على مكة والمدينة؟

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هل تسعى إيران إلى السيطرة على مكة والمدينة؟

هل تسعى إيران إلى السيطرة على مكة والمدينة؟
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REUTERS/Ammar Awad/
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تصريحات أدلى بها عضو الكنيست الإسرائيلي، آفي ديختر، خلال محاضرة ألقاها هذا الأحد، وأكد فيها أنّ! الجمهورية الإسلامية تسعى الى السيطرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وسبق لآفي ديختر وأن شغل منصب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، كما شغل منصب وزير الأمن الداخلي وقيادة الجبهة الداخلية وغيرها من المناصب الأمنية الحساسة في إسرائيل.

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وخلال محاضرته تساءل ديختر بقوله: "حين ننظر إلى نشاط إيران في اليمن وسوريا والسودان وغزة، فلا بد لنا أن نتساءل لماذا هذا النشاط؟ ما هي الأيديولوجيا التي تتبعها إيران؟ وحسب رؤيتي للأمور فإن تطلعات إيران تهدف إلى السيطرة على مكة والمدينة".

وأضاف ديختر: "حين نطرح السؤال ما الذي يدفع إيران القوية عسكريا إلى كل هذه التكاليف وإلى معاداة العالم والدول السنية ودول عربية أخرى، ما هو الدافع إلى كل هذا؟ وبمجرد أن نتوغل في أروقة صنع القرار في إيران، سندرك الهدف من وراء ذلك".

وأوضح آفي ديختر أنّ دول الخليج العربية لا تملك القوة العسكرية الجدية، مثل الكويت وقطر. من ناحية أخرى تدرك إيران أنّ المملكة العربية السعودية دولة إقليمية كبرى، وإذا تمكنت إيران من حشد دول عربية إلى جانبها سيمكنها ذلك من خوض المعركة ضد المملكة ليس عسكريا فقط، وإنما دينيا أيضا.

Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • وكالات