إيطاليا وليبيا تتفقان على إحياء "معاهدة" وقع عليها القذافي سابقاً

قام وزير الخارجية الإيطالي، إنزو مورافو ميلانيسي، بزيارة إلى طرابلس يوم أمس، سعياً من الجانب الإيطالي إلى إعادة إحياء "معاهدة صداقة" تمّ التوافق عليها في العام 2008، تسمح لإيطاليا بإعادة المهاجرين إلى ليبيا لقاء عقود استثمار تقدّر بالمليارات.
وكان الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، قد وقع مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلُسكوني، على المعاهدة في العام 2008 ولكن العمل بها أوقف في العام 2011.
وقال ميلانيسي في مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الليبي، محمّد سيالة، إن زيارته إلى طرابلس يوم أمس، السبت: "كانت بداية لتعاون مكثف مع الحكومة الليبية".
وأكّد ميلانيسي خلال المؤتمر أن: "استقرار ليبيا أساسي ليس لإيطاليا فحسب بل للاتحاد الأوروبي ككل"، وأضاف: "نهدف إلى التعاون مع الحكومة الليبية... بالنسبة لنا الاستقرار والسلام في ليبيا عناصر أساسية للتوازن في المنطقة".
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وينتقد مسؤولو الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معدل الوفيات المرتفع للمهاجرين الذين ينطلقون من ليبيا لعبور البحر الأبيض المتوسط.
وقال مسؤولو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين يوم الجمعة الفائت إن واحداً من كل ستة مهاجرين خرجوا في قوارب غير صالحة للإبحار من مهربين من ليبيا، لقوا حتفهم في البحر الشهر الماضي.
وبحسب أرقام صادرة عن المفوضية نفسها، فقد بلغ عدد المهاجرين الذي لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط هذا العام نحو 1000 مهاجر.