إيطاليا وليبيا تتفقان على إحياء "معاهدة" وقع عليها القذافي سابقاً

قام وزير الخارجية الإيطالي، إنزو مورافو ميلانيسي، بزيارة إلى طرابلس يوم أمس، سعياً من الجانب الإيطالي إلى إعادة إحياء "معاهدة صداقة" تمّ التوافق عليها في العام 2008، تسمح لإيطاليا بإعادة المهاجرين إلى ليبيا لقاء عقود استثمار تقدّر بالمليارات.

وكان الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، قد وقع مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلُسكوني، على المعاهدة في العام 2008 ولكن العمل بها أوقف في العام 2011.

وقال ميلانيسي في مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الليبي، محمّد سيالة، إن زيارته إلى طرابلس يوم أمس، السبت: "كانت بداية لتعاون مكثف مع الحكومة الليبية".