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فنلندا

شاهد: ليتوانيا تفوز ببطولة العالم لحمل الزوجات

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شاهد: ليتوانيا تفوز ببطولة العالم لحمل الزوجات

شاهد: ليتوانيا تفوز ببطولة العالم لحمل الزوجات
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Lehtikuva/Timo Hartikainen via REUTERS
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شارك 53 رجلا وهم يحملون زوجاتهم أو صديقاتهم على أكتافهم في مسابقة حمل الزوجات التي دارت فعالياتها في ببلدة سونكايارفي الصغيرة فنلندا. وتنصّ المسابقة على ركض الرجال وزوجاتهم على أكتافهم في سباق لمدة ساعة وسط تهليل آلاف المشجعين.

REUTERS

وجذبت بطولة العالم لحمل الزوجات التي تجرى للعام الثالث والعشرين آلاف الزائرين إلى البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة فقط واكتسبت متابعين في أنحاء العالم.

وخلال هذه المنافسات تجرى مسابقات رسمية يتأهل من خلالها المتنافسون في دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد واستونيا. وقال منظمون إن 53 زوجا مع زوجاتهم من 13 دولة شاركوا يوم السبت في هذه البطولة.

REUTERS

وفاز الزوجان فيتواتاس كيركيلياوسكاس ونيرينغا كيركيلياوسكيني من ليتوانيا بالسباق الذي تضمن الركض والخوض في بركة من المياه واجتياز العديد من العقبات. وهزم الزوجان بطل العالم الفنلندي تايستو ميتينين الفائز بالبطولة ست مرات.

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وفور انتهاء السباق صاح كيركيلياوسكاس بسعادة غامرة قائلا "هذه زوجتي... إنها الأفضل.

Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • رويترز