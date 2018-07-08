شاهد: ليتوانيا تفوز ببطولة العالم لحمل الزوجات

شارك 53 رجلا وهم يحملون زوجاتهم أو صديقاتهم على أكتافهم في مسابقة حمل الزوجات التي دارت فعالياتها في ببلدة سونكايارفي الصغيرة فنلندا. وتنصّ المسابقة على ركض الرجال وزوجاتهم على أكتافهم في سباق لمدة ساعة وسط تهليل آلاف المشجعين.
وجذبت بطولة العالم لحمل الزوجات التي تجرى للعام الثالث والعشرين آلاف الزائرين إلى البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة فقط واكتسبت متابعين في أنحاء العالم.
وخلال هذه المنافسات تجرى مسابقات رسمية يتأهل من خلالها المتنافسون في دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد واستونيا. وقال منظمون إن 53 زوجا مع زوجاتهم من 13 دولة شاركوا يوم السبت في هذه البطولة.