تركيا تعزل أكثر من 18 ألف موظف يعملون في القطاع العام

تمّت إقالة أكثر من 18.000 شخصٍ في تركيا بموجب مرسوم قضائي نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، بما في ذلك العديد من عناصر الأجهزة الأمنية والجيش، ولكن أيضاً من المُدرّسين والأكاديميين.

وفي المحصّلة، قرأ 18.632 شخص، منهم تسعة آلاف موظّف في الشرطة، وستة آلاف من أفراد القوات المسلحة، أسماءهم في المرسوم الذي قدمته وسائل الإعلام التركية على أنه الأخير قبل رفع حالة الطوارئ، غداً الإثنين.