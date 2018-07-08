وفاة لاعب كرة سلة أمريكي بطلق ناري بعد مواجهة مع الشرطة

توفي لاعب كرة السلة الأميركي تايلر هانيكوت عن عمر ناهز 27 عاماً، بعد مواجهة مع الشرطة في الولايات المتحدة.

وأفادت والدة اللاعب والذي سبق له أن لعب مع "سكرامنتو كينغز" في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، إن ابنها كان يتصرف بطريقة غريبة مساء الجمعة.

وقال المدرب في مدرسة هانيكوت وصديق العائلة، بورت إيسكوتو، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن والدة هانيكوت طلبت منه الاتصال بالشرطة بعد إعرابها عن مخاوفها بشأن سلوك ابنها.

لتقول إدارة شرطة لوس أنجلوس في وقت لاحق، إن رجلاً كانت قد دخلت بمواجهة معه في منطقة شيرمان أوكس في لوس أنجلوس، قتل من جراء جرح ناجم عن عيار ناري ذاتي، ولم يكشفوا هوية القتيل.

من جهته أكد فريق "موسكو بي سي خيمكي" لكرة السلة، والذي كان هانيكوت يلعب بين صفوفه مؤخرا، وفاة لاعبه على تويتر.

"توفي تايلر هانيكوت، وكيل اللاعب السيد آرون مينتز أكد الوفاة، نتقدم بأحر التعازي من عائلته وأصدقائه، لترقد بسلام تايلر"

وفي سلسلة من الرسائل على تويتر، قالت شرطة لوس أنجلوس إن الضباط كانوا يردون على "رجل يحمل سلاحاً"، يقولون إنه أطلق الرصاص من منزل كان قد يتحصن في داخله. وقالت الشرطة إن رجالها ردوا بإطلاق النار لكنهم في البداية لم يعرفوا ما إذا كان الرجل قد أصيب، وبعد الدخول إلى المنزل حيث كان يتحصن اللاعب وجدوه وقد فارق الحياة نتيجة إصابة ذاتية بعد أن اعتقدت بأنها من أصابته.

وقالت في تغريدة على تويتر:

"فيما يتعلق بحادثة إطلاق النار الليلة الماضية، يبدو الأمر كما لو أن المشتبه به لم يصبه إطلاق النار من قبل أي ضابط، بل يبدو أن المشتبه به تعرض لإصابات ناجمة عن عيار أطلق بشكل ذاتي".

وقال المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس جوش روبنشتاين إن أياً من عناصر الشرطة لم يصب بأذى وتم العثور على مسدس في مكان الحادث.

يذكر أن فريقاً للتفاوض كان حاضراً أيضاً في مسرح الحادث.

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وكان هانيكوت قد لعب مع "يو سي إل أيه برونز" قبل أن يختاره "سكرامنتو كينغز" للعب بين صفوفه، ولعب في بطولات الدوري الاميركي للمحترفين والاتحاد الاوروبي لكرة السلة.

وقد لعب لفرق مثل "بي سي خيمكي"، "أنادولو أفس"، و"ريو غراندي فالي فيبرس".