هجوم إسرائيلي جديد على قاعدة جوية في حمص

" فكرة إنشاء حافلات خاصة بالنساء، هي فكرة قامت بعد أن طالبت نسوة ممن تعرضن للتحرش و الإحراج بسبب أشخاص قليلي الأدب و من ذوي أخلاق سيئة وهم من المنحرفين جنسيا ينبغي الإشارة إلى هذا. قضية الفصل ما بين الجنسين هي إجراء محدد بوقت معين،ويقتضي التطبيق إن يكون الرجال و النساء راغبين في ذلك و يتم ذلك في ساعات"

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي