في هجوم جديد استهدفت صواريخ إسرائيلية قاعدة التيفور الجوية في محافظة حمص ليلة الأحد.
هجوم إسرائيلي جديد على قاعدة جوية في حمص
هجوم إسرائيلي جديد على قاعدة جوية في حمص
ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تصدت لهذا الهجوم وأسقطت عدداً من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور العسكري.
كما أصابت دفاعات الجيش السوري إحدى الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء السورية على حد قول المسؤول العسكري.
يذكر أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة مع تخوف إسرائيلي متزايد من الوجود الإيراني على الأراضي السورية.