أوبرا وينفري تكتشف معلومتين عنها في غوغل

أدخلت مقدّمة البرامج الأميركية الشهيرة، أوبرا وينفري، وإحدى أغنى 500 شخصية في العالم، اسمها في محرك البحث غوغل وتفاجأت باكتشاف أمرين جديدين عنها.
وكشفت وينفري عن ذلك خلال مقابلة أجرتها مع رئيس تحرير مجلّة فوغ الشهيرة، إدوارد إنينفُل، وقالت ممازحة: "عندما كتبت اسمي في محرك البحث غوغل، أبهِرت من نفسي!" ثم انفجرت ضاحكة.
وأضافت وينفري أنها لم تكن تعرف "أنها المليارديرة الأولى من أصول أفريقية في الولايات المتحدة"، وأنها لم تكن تعرف كذلك "أنها تقدّمت بتبرعات لجمعيات خيرية في القرن الماضي أكثر من أيّ أميركي آخر من أصول أفريقية".
وبدأت وينفري تشق طريقها في الإعلام بعد حصولها على منحة دراسية والتحاقها بجامعة تكساس الوطنية. وبعد تخرّجها، كانت من بين أولى مقدمات التلفزيون ذوات البشرة السمراء في الولايات المتحدة.
ولكن البرنامج الذي أوصل وينفري إلى الشهرة العالمية كان "ذا أوبرا وينفري شوو"، الذي بدأت تقدّمه في العام 1986. وتعدُّ هذه المادة من أكثر المواد مشاهدة في تاريخ التلفزيون، وهي قطعاً، السبب الأوّل في الثروة التي جنتها.
نجاحات وينفري تكللت هذا العام بحصولها على جائزة "سيسيل بي. دو ميل" وهي إحدى جوائز الغولدن غلوب الأميركية المخصصة للسينما والتلفزيون.
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ودفعت هذه النجاحات بعض محبّي وينفري بمطالبتها بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية في العام 2020، وأجابت على هذه المطالبات خلال المقابلة وقالت: "لن يكون بمقدوري القيام به (العمل السياسي). هذا العمل ليس نظيفاً. سيقتلني".
وتقدّر ثروة وينفري بنحو أربعة مليارات دولار أميركي، بحسب مؤشر بلومبيرغ لأغنى 500 شخصية في العالم.