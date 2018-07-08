تواصل الاحتجاجات في هايتي رغم تراجع الحكومة عن زيادة أسعار الوقود

رغم تراجع الحكومة الهايتية عن قرار زيادة أسعار الوقود، استمرت الاحتجاجات وأعمال العنف في الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي. ولم تنجح دعوات زعماء البلاد إلى التزام الهدوء في امتصاص غضب المحتجين الذين تظاهروا ضدّ قرارات الحكومة بزيادة أسعار الوقود.

وأعلن رئيس الوزراء جاك غاي لافونتانت تعليقا مؤقتا للزيادات التي أعلنتها الحكومة في أسعار البنزين والسولار والكيروسين بعد ظهر السبت، ولكن ذلك لم يساعد على اقناع السكان الغاضبين بعدم الخروج إلى الشوارع. ووضع بعض المتظاهرين إطارات سيارات مشتعلة في حين هاجم آخرون فنادق وشركات، أحد المحتجين الملثمين أشار إلى أنّ "الفقراء يريدون أن يأكلوا"، مضيفا: ""أريد أن أقول للرئيس جوفينيل مواز أن هايتي ليست ملكه هو وأسرته، هايتي لمواطني هايتي أنفسهم. عليه أن يغادر البلاد ويترك البلاد لنا حتى نستطيع أن نعيش".

ودانت الحكومة الهايتية بشدة أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد والتي أثرت كثيرا على المشهد الأمني حيث أعلنت شركات الطيران الأميركية "أميركان ايرلاينز" و"جيت بلو" و"سبريت ايرلاينز" إلغاء رحلاتها يوم السبت إلى بورت او برنس عاصمة هايتي بسبب الاضطرابات الأهلية، كما نصحت السفارة الأميركية رعاياها المتواجدين في هايتي بأن يبقوا في أماكنهم.