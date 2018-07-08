تستمر عمليات الإنقاذ الجارية على قدم وساق في اليابان، مع بدء مستوى الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التي ضربت غرب ووسط البلاد بالانخفاض يوم الأحد في أجزاء كثيرة من المناطق المتضررة.
استمرار جهود الإنقاذ في اليابان بعد أعنف موجة أمطار تشهدها البلاد
استمرار جهود الإنقاذ في اليابان بعد أعنف موجة أمطار تشهدها البلاد
وارتفعت حصيلة القتلى من جراء هذه الأمطار في اليابان إلى أكثر من ستين قتيلاً بحسب السلطات والتلفزيون الرسمي، بعد تسبب هذه الأمطار بفيضان الأنهار وإجبار عدة ملايين على النزوح منازلهم.
في أحد أجزاء مدينة كوراشيكي في غرب اليابان، بقي أكثر من 1500 شخص محاصرين في المياه، وتم استدعاء الجيش لإخلاء السكان والمرضى على حد سواء. ومع ذلك، فقد تم اكتشاف العديد من الجثث في نفس البلدة، ولا يزال السكان يخشون على أقاربهم المفقودين.
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وأقامت الحكومة اليابانية مركزا لإدارة الطوارئ في مكتب رئيس الوزراء، وتم إرسال حوالي 54،000 من رجال الإنقاذ من الجيش والشرطة وإدارات مكافحة الحرائق للعمل على مدى مساحة واسعة من غرب وجنوب غرب اليابان.
وروى الناجون تجاربهم، التي أجمعت في مجملها على تقدير جهود المنقذين والمسعفين، وعبرت عن صدمتهم بحجم الأمطار الذي لم يشهدوا له مثيلاً في السابق حسب تعبيرهم.
ووصف مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية،في مؤتمر صحفي، الوضع بغير المسبوق وشديد الخطورة.