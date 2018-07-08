كاتب سعودي: يشرفني أن أكون أوّل سفير لبلادي في إسرائيل

أثار الكاتب السعودي، دحّام العنزي، جدلاً كبيراً في الأوساط الصحفية العربية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره مقالاً في صحيفة الخليج الإلكترونية بعنوان "نعم لسفارة إسرائيلية في الرياض وعلاقات طبيعية ضمن المبادرة السعودية".

وكتب العنزي في مقالته "الجريئة" أنه استمع إلى دعوة يوسي يونا، نائب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التي أطلقها منذ أيّام. وفي التفاصيل، وجه يونا، عضو الكنيست، دعوة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لزيارة إسرائيل وإلقاء خطاب في الكنيست.

وكتب العنزي أن الرجل "صدق (في دعوته) وربّ الكعبة لأن السعودية كانت وما تزال داعية ومناصرة للسلام".