قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد، إن أحد أفراد قوات الأمن السعودية ومقيماً قتلا في هجوم على نقطة أمنية في بريدة بمحافظة القصيم شمالي الرياض.
مقتل رجل أمن سعودي ومقيم في إطلاق نار على نقطة أمنية في القصيم
مقتل رجل أمن سعودي ومقيم في إطلاق نار على نقطة أمنية في القصيم
وأضافت الوكالة في بيان "تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين، وقد اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى".
وتابعت الوكالة أن الحادث أدى إلى مقتل رقيب أول ومقيم من بنجلادش.