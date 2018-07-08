امرأة تدهس رجلاً بسيارتها في السعودية

ذكرت تقارير إعلامية، ومدونون سعوديون، أن امرأة تقود سيارة في مدينة تبوك، دهست رجلاً مساء السبت في أوّل حادث من نوعه منذ السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية.
وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن الحادث وقع يوم أمس، السبت، في حي العليا في تبوك، ودهست المرأة عن طريق الخطأ رجلاً مارّاً في الشارع.
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وأضافت الصحيفة نقلاً عن هيئة الهلال الأحمر في تبوك أن إصابة الرجل جاءت طفيفة وأن علاجه تمّ في موقع الحادثة دون الحاجة إلى نقله إلى المستشفى. ولم يتوضّح بعد ما إذا كانت سائقة السيارة من جنسية سعودية أم أجنبية.
يذكر أخيراً أن المملكة العربية السعودية سمحت للنساء بقيادة السيارات في نهاية الشهر الماضي لأوّل مرة في تاريخ البلاد.