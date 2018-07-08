فيرناندو هييرو يُغادر سفينة المنتخب الاسباني

غادر فيرناندو هييرو منصبه كمدرب للفريق الاسباني بعد أن أشرف معه على 4 مباريات فقط انتهت بإقصاء "الروخا" من مونديال 2018 على يد روسيا. ولم يكن أحد يتوقع أن يصل فيرناندو هييرو، أسطورة ريال مدريد، إلى مقعد الرجل الأول في المنتخب الاسباني، لكن الأمر حُسم ليصبح هييرو المدرب رقم 54 في تاريخ المنتخب الاسباني، وذلك قبل يومين فقط، من أول مشاركة للماتادور في كأس العالم 2018 بروسيا.
وجاء في بيان للاتحاد الاسباني لكرة القدم: "تتقدم الهيئة بالشكر إلى فيرناندو هييرو على التزامه وإحساسه بالمسؤولية خلال توليه مهام تدريب الفريق الوطني في حالات استثنائية، بالإضافة إلى الأداء الذي قدمه في جميع وظائفه".
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وتولى هييرو، الذي يعتبره البعض سببا في خروج اسبانيا المبكر من منافسات كأس العالم، منصب المدير الرياضي للمنتخب الاسباني، في 27 نوفمبر-تشرين الثاني الماضي، بعقد يمتد حتى عام 2020، لكن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، أصر على إقالة المدرب جولين لوبيتيجي، على خليفة اتفاقه مع ريال مدريد، لقيادة الملكي، خلال الفترة المقبلة.
وكان هييرو الخيار الأمثل للاتحاد الاسباني، بعد إقالة لوبيتيجي، لعدة أسباب، منها قربه من بعض اللاعبين، خاصة من نجوم ريال مدريد، أمثال سيرخيو راموس وداني كارفاخال وناتشو، ولم يجد روبياليس، خيارًا أفضل من هييرو، لأن الأخير يعمل مع اللاعبين الحاليين، منذ نوفمبر-تشرين الثاني الماضي.
ويمتلك فيرناندو هييرو سجلًا مميزًا، عندما كان لاعبًا في صفوف المنتخب الاسباني، بالمشاركة في 88 مباراة وتسجيل 29 هدفا، منذ العام 1989، وحتى اعتزاله في العام 2002، وشارك في 12 مباراة على مدار تاريخ المونديال، وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين، بعدما شارك في نسخ 1990 و1994 و1998 و2002.