فيرناندو هييرو يُغادر سفينة المنتخب الاسباني

غادر فيرناندو هييرو منصبه كمدرب للفريق الاسباني بعد أن أشرف معه على 4 مباريات فقط انتهت بإقصاء "الروخا" من مونديال 2018 على يد روسيا. ولم يكن أحد يتوقع أن يصل فيرناندو هييرو، أسطورة ريال مدريد، إلى مقعد الرجل الأول في المنتخب الاسباني، لكن الأمر حُسم ليصبح هييرو المدرب رقم 54 في تاريخ المنتخب الاسباني، وذلك قبل يومين فقط، من أول مشاركة للماتادور في كأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء في بيان للاتحاد الاسباني لكرة القدم: "تتقدم الهيئة بالشكر إلى فيرناندو هييرو على التزامه وإحساسه بالمسؤولية خلال توليه مهام تدريب الفريق الوطني في حالات استثنائية، بالإضافة إلى الأداء الذي قدمه في جميع وظائفه".