أكدت وزارة الداخلية التونسية مقتل تسعة عناصر من الحرس الوطني وإصابة آخرين خلال هجوم إرهابي استهدف دورية أمنية في معتمدية غار الدماء التابعة لولاية جندوبة بأقصى الشمال الغربي لتونس.
هجوم إرهابي يستهدف 9 من عناصر الحرس الوطني في تونس
هجوم إرهابي يستهدف 9 من عناصر الحرس الوطني في تونس
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد سفيان الزعق مقتل عناصر من قوات الحرس الوطني في كمين نصبته مجموعة إرهابية صباح هذا الأحد في منطقة عين سلطان بمحافظة جندوبة الحدودية مع الجزائر.
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ونقلاً عن وسائل إعلام تونسية، فإن المجموعة الإرهابية نفذت الكمين لدورية مكونة من سيارتين للحرس الوطني لدى مرورها على الطريق الرابطة بين منطقتي الشهيّد والسرية من معتمديتي غار الدماء، حيث تم استهداف السيارة الأولى التي كان على متنها خمسة أعوان بقنبلة يدوية، فيما استُهدفت الثانية بالرصاص، وكانت تقل بقية أعوان الأمن.
وأعلنت السلطات التونسية إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة التي شهدت الهجوم الإرهابي، لتمشيطها، بحثًا عن العناصر الإرهابية الفارة.
يذكر أنّ تونس تعرضت لثلاث هجمات كبرى في العام 2015 استهدف اثنان منها سياحاً في منتجع بمدينة سوسة ومتحف باردو وأسفر عن مقتل عشرات السياح الغربيين. وفي هجوم آخر وقع في نهاية 2015 قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجر مهاجم حافلتهم، ومنذ ذلك الوقت تعيش تونس حالة طوارئ.