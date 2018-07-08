خرج قطار عن سكته في شمال غرب تركيا متسبباً بمقتل عشرة أشخاص وإصابة ثلاثة وسبعين.
عشرات القتلى والجرحى بعد خروج قطار عن مساره في تركيا
عشرات القتلى والجرحى بعد خروج قطار عن مساره في تركيا
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن خمس عربات خرجت عن مسارها في منطقة قريبة من الحدود اليونانية، بسبب الأمطار الغزيرة والانزلاقات الأرضية، في حين قالت قناة "سي إن إن تورك" إن الحادث نجم عن جسر منهار.
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وأظهرت صور تلفزيونية أفراد شرطة يتجهون إلى موقع الحادث، حيث خرج القطار الذي كان يحمل أكثر من 300 راكب عن سكته، في طريقه إلى اسطنبول.
وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس علم بالحادث من خلال وزيري النقل والداخلية، وأنه يرسل تعازيه لأهل الضحايا.