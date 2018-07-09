نقلت قناة (تي.آي.تي خبر) الرسمية عن رجب أقداغ نائب رئيس الوزراء التركي قوله اليوم الاثنين إن 24 شخصا لقوا حتفهم في شمال غرب البلاد عندما خرجت خمس عربات قطار كان في طريقه لاسطنبول عن القضبان بعد أمطار غزيرة وانهيار أرضي.
24 قتيلا جراء خروج قطار عن القضبان في تركيا
24 قتيلا جراء خروج قطار عن القضبان في تركيا
وأفادت القناة نقلا عن وزير الصحة أحمد دميرجان بأن 124 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات قريبة إثر الحادث الذي وقع أمس الأحد.
وقال أقداغ إن جهود البحث والإنقاذ توقفت صباح اليوم الاثنين.
وأظهرت صور تلفزيونية أفراد شرطة يتجهون إلى موقع الحادث، حيث خرج القطار الذي كان يحمل أكثر من 300 راكب عن سكته.
وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس علم بالحادث من خلال وزيري النقل والداخلية، وأنه يرسل تعازيه لأهل الضحايا.
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