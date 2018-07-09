أوروبا متهمة بقتل المهاجرين

نظم نشطاء وجمعيات غير حكومية مظاهرة في مالطا يطالبون فيها الحكومة المالطية بالسماح لسفينة الإنقاذ "لايفلاين" بالإستمرار في عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور المتوسط عن طريق قوارب وزوارق.
وقامت السلطات المالطية بمصادرة سفينة "لايفلاين" بعد رسوها في ميناء فاليتا وعلى متنها 234 مهاجرا في الـ 27 حزيران/يونيو المنصرم. وتم اتهام ربان السفينة بالإبحار في المياه الإقليمية المالطية دون الحصول على ترخيص خاص.
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المظاهرة نظمت على هامش جلسة مخصصة لمحاكمة ربان السفينة "لايفلاين" والتي تجرى في مالطا.