تجرد ما يقرب من 500 رجل وامرأة من ملابسهم للمشاركة بجلسة تصوير خاصة عقدها المصور الأمريكي سبينسر تونيك يوم الاثنين فوق سطح أحد مواقف السيارات خلال فصل الشتاء بمدينة ملبورن الأسترالية.
جلسة تصوير لمئات العراة بمرأب للسيارات في صقيع أستراليا
جلسة تصوير لمئات العراة بمرأب للسيارات في صقيع أستراليا
وتم اختيار الأشخاص المشاركين في جلسة التصوير من بين 12000 شخص تقدموا بطلبات للمشاركة.
ووقف المشاركون وهم يرتدون قميصا أحمر شفافا.
وكانت الشركة المالكة لمرأب السيارات قد رفضت سابقاً استخدام منشأتها كموقع لجلسة التصوير إلا انها عادت ووافقت بعدما تعرضت لانتقادات حادة من أكثر من 12 ألف شخص أعلنوا تضامنهم مع حق تونيك في تنفيذ الجلسة.
وتتميز أستراليا بطقسها الشتوي البارد خلال هذا الوقت من العام حيث تمت جلسة التصوير وسط درجة حرارة بلغت 7 درجات مئوية.
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وقال تونيك عقب الانتهاء من جلسة التصوير: "لقد حاولت أن انتهي من عملي في أسرع وقت ممكن حتى لا يتجمد المشاركون من شدة البرد".
وأضاف: "أجواء التصوير كانت جيدة بسبب وجود سحب كثيفة وهو ما سهل من مهمتي فعادة أحارب لتفادي ضوء الشمس المباشر من أجل التقاط أفضل الصور"
وقالت كلوي هورلير وهي إحدى المشاركات بالجلسة: "ما أقدره كثيرا في جلسة اليوم هو عدم حاجتنا لتمثيل أجسادنا بشكل جنسي. لقد شعرت أن المشاركة كانت طبيعية وجميلة".
واشتهر تونيك بتنفيذ جلسات لتصوير حشود من العراة بعدة مدن حول العالم كتصويره للآلاف من المتطوعين بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.